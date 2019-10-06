В Китае объяснили преимущество Т-14 «Армата» перед M1 Abrams

Строительство Т-14 «Армата» потребовало создание марки стали 44С-св-Ш, благодаря которой толщина брони боевой машины уменьшится на 15 процентов, а ее масса сократится на сотни килограммов, что обеспечит дополнительные преимущества перед зарубежными танками, например, американским M1 Abrams (M1A2), пишет Sina.

В китайском издании отмечают, что данная противопульная стальная броня разработана московским «Научно-исследовательским институтом стали», а использование дополнительного бронирования корпуса еще больше улучшит характеристики Т-14 «Армата» перед M1 Abrams (M1A2). Также, согласно Sina, возможности Т-14 «Армата» усиливаются комплексами активной («Афганит») и пассивной («Малахит») защит.

В октябре специальный представитель «Уралвагонзавода» (УВЗ) по военно-техническому сотрудничеству генерал армии Алексей Маслов заявил, что экипажи танков Т-14 «Армата» фактически будут «геймерами».

Материалы по теме Дорогой пролет Почему Россия рискует остаться без Су-57 и «Арматы»

В августе «Военно-промышленный курьер» сообщил, что ряд систем вооружения танка Т-14 «Армата» требует дальнейшей апробации и опытной эксплуатации в войсках.

В июле 2018 года вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Вооруженные силы России не стремятся массово закупать танки Т-14 «Армата» из-за их дороговизны, предпочитая повышать боевой потенциал имеющейся военной техники за счет ее модернизации.

Работы над универсальной гусеничной платформой «Армата» велись в 2009-2015 годах. Контракт Минобороны и УВЗ предполагает поставку в период с конца 2018-го до конца 2021-го 132 машин, созданных на базе платформы «Армата» (танка Т-14, боевой машины пехоты (БМП) Т-15 и БРЭМ Т-16).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!