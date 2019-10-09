Иран отказался от ядерного оружия из-за запрета ислама

Верховный руководитель Ирана Али Хаменеи заявил, что создание ядерного оружия запрещено исламом. Об этом сообщает Reuters.
«Создание и приумножение ядерных бомб — это неправильно, и их использование — это харам (запрещено исламом — прим. «Ленты.ру»). (...) Хотя у нас есть ядерные технологии, Иран твердо избегает этого», — подчеркнул Хаменеи.
В июле сообщалось, что Иран планирует снова запустить ранее деактивированные центрифуги и резко повысить уровень обогащения урана в рамках дальнейшего отхода от условий СВПД. До этого страна превысила допустимый по сделке уровень в 3,67 процента, он уже достиг 4,5 процента.
1 июля Тегеран объявил, что накопил больше низкообогащенного урана, чем это было разрешено международным соглашением.
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по Ирану был заключен летом 2015 года между Тегераном и шестью странами-посредниками — Россией, США, Великобританией, Китаем, Францией, Германией. В начале мая 2018-го американский президент Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из сделки и возобновлении антииранских санкций. После этого, по заявлению властей Ирана, со стороны европейцев не было практических и ощутимых шагов, направленных на спасение сделки.