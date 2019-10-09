На Украине нашли замену выпущенному при Хрущеве грузовику

Украинская корпорация «Богдан» представила на выставке «Оружие и безопасность-2019» новый военный грузовик Богдан-3355, который должен заменить советские ГАЗ-66. Об этом сообщает портал Autonews.

Отмечается, что автомобиль, созданный на базе одной из моделей Hyundai, будут собирать в Черкассах. Длина машины составляет 6 метров, высота — 2,7 метра. Грузовик способен перевозить груз массой до двух тонн и 23 человека в кузове. Еще три человека помещаются в кабине автомобиля, сообщает издание.

Грузовик оснащен дизельным двигателем мощностью 120 лошадиных сил и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Отмечается, что Богдан-3355 отличается пониженным расходом топлива в сравнении с ГАЗ-66. Стоимость новинки, а также дата начала серийного производства не сообщаются.

ГАЗ-66 выпущен в июле 1964 года во время правления первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. Автомобиль грузоподъемностью две тонны в народе прозвали «Шишигой» и «Шишкой» по созвучию с номером 66. Грузовик был принят на вооружение советской армии и долгое время использовался в странах СНГ после 1991 года. В 1995 году производство ГАЗ-66 было прекращено. Его заменил капотный грузовик ГАЗ-3308 «Садко» с аналогичной ходовой частью, но большей длиной.

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