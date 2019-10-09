Россиян научили распознавать некачественную рыбу в магазине

При выборе замороженной рыбы россиянам необходимо обращать пристальное внимание на внешний вид продукта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на рекомендации Роскачества.

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Чтобы распознать испорченную замороженную рыбу, помимо срока годности необходимо проверять температуру в холодильнике — она не должна превышать минус 18 градусов.

По словам экспертов, ледяная корка, которая образовывается на рыбе в процессе производства, должна равномерно покрывать всю поверхность тушки и быть одинаковой толщины. Помимо этого глазурь не должна отставать при легком постукивании. Эксперты также пояснили, что распознать, что рыба замораживалась повторно. По их словам, признаками этого являются мутные глаза, поврежденный хвост и плавники.

Ранее специалисты проверили соленую сельдь пяти популярных марок: «Каждый день», «Балтийский берег», «%» (собственная торговая марка сети «Верный»), «А’море» и «Русская рыбная фактория». Они установили, что вся рыба безопасна для здоровья, но в четырех образцах («Балтийский берег», «%», «А’море», «Русская рыбная фактория») высоко содержание консервантов.

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