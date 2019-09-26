За ловлю рыбы в России захотели брать в десятки раз больше

Если новую реформу налогообложения рыбной отрасли утвердят в нынешнем виде, то предприятиям за пользование водными биоресурсами придется за год заплатить в 23 раза больше. Такие расчеты в комментарии принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева газете «Ведомости» привел президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

Сборы по этой статье вырастут с 2,24 миллиарда до 52,5 миллиарда рублей, а суммарно налоги за вылов рыбы в российских территориальных водах — с 46 миллиардов до 100 миллиардов рублей.

Материалы по теме «С российской экономикой не все так просто и понятно» Главный экономист европейского банка — о роли России в мире, кризисе и жизни под санкциями

Минсельхоз разработал законопроект более года назад, вступить в силу он должен был с 1 января 2020 года. Однако документ получил отрицательный отзыв от Минэкономразвития и был направлен на доработку. Заниматься им будут министерство финансов, Минсельхоз и Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

При этом Минфин предлагает ужесточить сборы. Например, отменить льготы на вылов рыбы для градо- и поселкообразующих предприятий и поднять плату за вылов минтая более чем в три раза, хотя Минсельхоз предлагал не менять ее.

Как подчеркнул Зверев, первое предложение серьезно ухудшит финансовое положение этих населенных пунктов, расположенных, как правило, в отдаленных регионах.

Глава ВАРПЭ заметил, что это уже третья за последние три года масштабная реформа отрасли. Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей Несветов добавил, что не все предприятия выдержат такую скорость изменений и для многих из них новые сборы сделают продолжение деятельности невозможным.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!