В Счетной палате обеспокоились ростом цен на еду

Рост цен на продукты питания в России в 2019 году вызывает беспокойство. Об этом заявил аудитор Счетной палаты Алексей Каульбарс, пишет РИА Новости.

Он пояснил, что в нынешнем году в России на шесть процентов выросли объемы производства сельхозпродукции в сравнении с 2018-м, однако цены на продукты питания, входящие в потребительскую корзину, также выросли. С 1 января отмечается рост стоимости яблок, лука, моркови, мороженой рыбы, риса, пшеничной муки и ржаного хлеба.

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«Учитывая позитивные итоги уборочной кампании, такая ситуация на потребительском рынке вызывает некоторое беспокойство», — сказал Каульбарс.

Россия в первом полугодии 2019 года обогнала Европу по росту цен на еду. В России рост стоимости продуктов питания составил 3,4 процента, а в Европе — 3,1 процента.

Как стало известно ранее, в 2019 году россияне начали экономить на мясе. Согласно данным исследования GfK, за год с июля 2018-го по июль 2019 года жители страны купили на 4,3 процента меньше мясных продуктов по сравнению с предыдущим аналогичным периодом.

Помимо этого, россияне пытаются сэкономить на лекарствах. Выяснилось, что каждый десятый житель страны пытается найти в аптеке самые дешевые препараты, а пяти процентам вообще не хватает денег на необходимые лекарства.

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