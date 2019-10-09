ФСБ придумала новый запрет для бывших сотрудников ФСБ

Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который запрещает бывшим сотрудникам ФСБ выезжать за границу в течение пяти лет после увольнения. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Авторы законопроекта пояснили, что документ подготовлен по инициативе ФСБ. Поводом для внесения поправок стали задержания за границей россиян, которые раньше служили в органах государственной безопасности.

Депутаты считают, что запрет не вызовет «особого непринятия» у военнослужащих, поскольку большинство из них и так не могут выезжать из страны по закону «О гостайне». Парламентарии также обсудили возможность распространения запрета и на другие категории войск, например, на сотрудников Службы внешней разведки или национальной гвардии, однако для этого нужно разрабатывать отдельные поправки к соответствующим законам.

Сейчас сотрудникам ФСБ могут ограничить выезд за рубеж во время прохождения службы. Если у них был доступ к секретным сведениям, то запрет на заграничные поездки может действовать и после увольнения. В случае принятия поправок пятилетний запрет на путешествия будет распространяться на всех сотрудников ФСБ. Госдума рассмотрит законопроект в первом чтении 17 октября.

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