Российскую соцработницу посадили за убийство двух инвалидов

В Карелии вынесли приговор бывшей соцработнице, обвиняемой в убийстве двух инвалидов. Об этом в среду, 9 октября, сообщили агентству «Интерфакс» в Верховном суде республики.

Как установил суд, в прошлом году 35-летняя Юлия Семенова работала в центре социального обслуживания населения Питкярантского района. В ноябре женщина пришла в квартиру к двум своим подопечным инвалидам, брату и сестре, и напала на них с ножом. Убив обоих, соцработница украла из квартиры 206 тысяч рублей и скрылась с места преступления.

По данным портала «Петрозаводск говорит», Семенова имела патологическое пристрастие к азартным играм — ставкам на спорт. Она решила напасть на подопечных, потому что погрязла в долгах и знала, что в их доме хранится крупная сумма денег, оставшаяся после смерти матери.

Гособвинение просило для соцработницы 16 лет и 1 месяц колонии. Однако суд учел несколько смягчающих обстоятельств, в том числе явку с повинной, раскаяние и наличие у женщины маленького ребенка, и назначил ей наказание в виде 14,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.

В июле Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор убийцам блокадницы, старейшего сотрудника Мариинского театра — соцработнице благотворительного фонда и ее подельнику. Их приговорили к 15 и 7 годам колонии соответственно.

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