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Для российских соцработников провели уроки массажа под музыку

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В Сызрани соцработников из Центра социального обслуживания населения начали обучать профессиональному классическому массажу под расслабляющую музыку. Об этом сообщает КТВ-ЛУЧ.

Занятия проводили преподаватели Сызранского медико-гуманитарного колледжа. «Занятия с соцработниками провожу с великим удовольствием, они очень быстро обучаются, занимаются с интересом, люди позитивные», — рассказала телеканалу преподавательница Оксана Курбанова, проводившая первый мастер-класс по массажу для женщин. В конце занятия соцработники попробовали самостоятельно сделать массаж спины.

Уроки массажа проводятся в рамках нацпроекта «Демография». Уход за пожилыми людьми является одной из основных задач нацпроекта и входящего в него федерального проекта «Старшее поколение», который нацелен на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни людей. До 2024 года планируется создать систему долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Существующие организации соцобслуживания будут отремонтированы, новые построят по мировым стандартам. Россияне предпенсионного возраста смогут бесплатно осваивать новые компетенции, проходить профессиональное обучение на базе вузов и колледжей. Общий бюджет федерального проекта составил 98,8 миллиарда рублей. Всего на нацпроект «Демография» выделено более трех триллионов рублей.

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