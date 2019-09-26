В российском регионе стали чаще принимать пожилых людей в приемные семьи

В Новосибирской области за последние полгода стало больше пожилых людей, принятых в приемные семьи. Об этом сообщил министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов, передает ТАСС.

По его словам, в марте по программе федерального проекта «Старшее поколение» в приемные семьи взяли 42 пожилых человека, в то время как сейчас их число увеличилось до 47-ми. Он также отметил, что в правительстве прорабатывается вопрос об оказании материальной помощи людям, которые принимают к себе в семью пенсионеров. Фролов добавил, что сейчас местные жители «оказывают данную услугу на безвозмездной основе».

Принятие пожилых людей в семьи реализуется в рамках национального проекта «Демография» и входящего в него федерального проекта «Старшее поколение», который нацелен на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни людей. До 2024 года планируется создать систему долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Существующие организации соцобслуживания будут отремонтированы, новые построят по мировым стандартам. Россияне предпенсионного возраста смогут бесплатно осваивать новые компетенции, проходить профессиональное обучение на базе вузов и колледжей. Общий бюджет федерального проекта составил 98,8 миллиарда рублей. Всего на нацпроект «Демография» выделено более трех триллионов рублей.

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