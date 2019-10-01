Названа доля материально помогающих пожилым родственникам россиян

Более половины россиян (67 процентов) так или иначе оказывают материальную помощь своим пожилым родственникам. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

По данным социологов, 18 процентов опрошенных помогают пожилым родственникам деньгами регулярно, еще 30 процентов помогают время от времени. 19 процентов признались, что оказывают материальную помощь такого рода редко.

Отмечается, что преимущественно пожилым родственникам материально помогают жители Москвы и Санкт-Петербурга, а также жители городов-миллионников (по 22 процента).

Вместе с тем 75 процентов респондентов отметили, что государство уделяет недостаточно внимания пожилым людям. Чаще всего такого мнения придерживаются люди в возрасте от 35 до 44 лет (80 процентов).

Опрос был проведен 29 сентября среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет методом телефонного интервью.

Уход за пожилыми людьми является одной из основных задач национального проекта «Демография» и входящего в него федерального проекта «Старшее поколение», который нацелен на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни людей. До 2024 года планируется создать систему долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Существующие организации соцобслуживания будут отремонтированы, новые построят по мировым стандартам. Россияне предпенсионного возраста смогут бесплатно осваивать новые компетенции, проходить профессиональное обучение на базе вузов и колледжей. Общий бюджет федерального проекта составил 98,8 миллиарда рублей. Всего на нацпроект «Демография» выделено более трех триллионов рублей.

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