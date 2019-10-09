Опубликовано фото недовольного Ельцина в магазине одежды

Внук первого президента России Бориса Ельцина опубликовал архивное фото своего деда в одном из магазинов. Снимок Борис Ельцин-младший разместил на своей странице в Instagram.

На кадрах первый российский лидер «недовольно приобретает толстовку для своего внука в одном из магазинов одежды». Фотография датирована 1996 годом.

Снимок вызвал восторг у пользователей социальной сети. «Привил тебе вкус с детства», — комментирует ivanlondonski.

«Маловата будет», — шутит baldzizu.

Первый президент России Борис Ельцин возглавил страну в 1991 году. Спустя пять лет он был переизбран на второй срок. 31 декабря 1999 года Ельцин объявил о своей отставке и передал пост главы государства Владимиру Путину, занимавшему на тот момент должность премьер-министра страны.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!