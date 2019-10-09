Назначен новый руководитель Росгидромета

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил новым руководителем Росгидромета Игоря Шумакова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря премьера-министра Олега Осипова.
Уточняется, что с 2010 года Шумаков занимал пост заместителя руководителя Росгидромета. Ранее он занимал должность директора Департамента государственной политики и регулирования в области технологической и атомной безопасности Минприроды России.
Прежнего руководителя службы Максима Яковенко отстранили от должности ранее, 3 октября. Одной из возможных причин его отставки назвали проблемы интеграции данных Росгидромета в Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Яковенко был главой Росгидромета с сентября 2017 года.
В июле директора по связям с неакадемическими организациями Института водных проблем Российской академии наук (РАН) гидролог Владислав Полянин заявил, что Россия не уступает западным странам в научных разработках, но отстает от них по сбору, визуализации и использованию данных в реальном времени.