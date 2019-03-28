Пороки россиян стали препятствием для работы синоптиков

В России работе синоптиков препятствует пренебрежительное отношение жителей страны к оборудованию метеостанции, пишет «Российская газета».

«В Китае за проникновение на территорию метеостанции и нанесение ей вреда введена смертная казнь, у нас воруют с метеостанций оборудование по принципу "вдруг в хозяйстве пригодится"», — рассказал изданию глава Росгидромета Максим Яковенко.

Подобная практика приносит отечественной метеорологии большой ущерб.

В тех регионах, где власти готовы вкладываться в поддержку метеостанций, а также заниматься их охраной, Росгидромет создает более уплотненную сетку наблюдений, что влияет и на качество прогнозов.

В пример Яковенко привел Татарстан, где вводится в действие более 60 таких станций, чья основная задача помочь сельскому хозяйству.

Ранее, 26 марта, сообщалось, что на используемых российскими метеорологами спутниках функционирует только треть необходимого оборудования. Росгидромет планирует использовать те спутники, что запускаются на срок до года на невысокие орбиты.

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