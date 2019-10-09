Мир оказался на грани налоговой революции

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) подготовила реформу налогообложения межнациональных IT-компаний, которая позволит пополнять бюджеты стран, в которых они ведут деятельность, пишет Associated Press.

ОЭСР предлагает распространить нынешний французский закон о налогообложении доходов глобальных цифровых компаний на территории конкретной страны на как можно большее число государств.

Предложение касается доходов от продажи цифрового контента, например, программного обеспечения, для которой не требуется иметь офис в стране покупателя. Сейчас такие доходы облагаются налогами в стране регистрации продавца, и крупнейшие компании пользуются этим, регистрируясь в государствах с низкими ставками. Так, европейские подразделения Apple и Google зарегистрированы в Ирландии, где ставка налога на прибыль равняется 12,5 процента и является одной из самых низких в Европе.

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С начала 2019 года во Франции начал действовать трехпроцентный налог на доходы от продаж цифровых продуктов французским резидентам. Он распространяется на компании, чей доход от таких операций превышает 750 миллионов евро в год.

Введение налога вызвало недовольство в США, где базируются головные офисы многих компаний, чьи европейские филиалы теперь вынуждены платить больше налогов во Франции. После августовских переговоров президентов США и Франции Дональда Трампа и Эммануэля Макрона стороны договорились, что французский налог будет отменен после того, как в силу вступит масштабное международное соглашение по этому вопросу.

Нынешняя рекомендация ОЭСР направлена как раз на то, чтобы заключить такое соглашение. Инициатива будет представлена министрам финансов стран-членов G20 на их встрече в Вашингтоне на следующей неделе.

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