Назван плюс глобального потепления для россиян

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Глобальное потепление является «определенным благом» для России, потому что зимой будет ниже нагрузка на электросети. Об этом сообщил научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд, передает «Говорит Москва».

По его словам, в длительные холодные периоды подстанции на большой территории работают с огромной перегрузкой.

Эксперт также напомнил, что существуют разные сценарии развития глобального потепления. По его словам, даже если мгновенно прекратится ремиссия парниковых газов, потепление будет длиться десятилетиями. «Все зависит от того, как человечество поведет себя», — заключил Вильфанд.

Ранее ученые из США выяснили, что волны жары станут значительно больше в размерах к середине текущего столетия, а территория, которую охватит экстремальная жара, увеличится на 50-80 процентов. Из-за этого может вырасти число людей, подверженных тепловому стрессу, а также увеличится риск преждевременной смерти среди стариков и других уязвимых групп населения. Кроме того, усилятся нагрузки на электросеть из-за большего количества работающих кондиционеров.

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