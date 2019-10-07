Названы сроки потепления в средней полосе России

В средней полосе России начнет теплеть во второй половине недели. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью «Российской газете».

Паршина уточнила, что теплеть начнет во вторник, 8 октября. Температура в этот день составит примерно 2-7 градусов. В среду, 9 октября, ожидается 4-9 градусов тепла, а в четверг, 10 октября, — до плюс 13 градусов, в пятницу, 11 октября, — 10-14 градусов. В выходные температура может вырасти до плюс 15, тогда как первая половина недели будет холоднее нормы на 2-4 градуса.

Похолодание наблюдается также на юге России (в Краснодарском крае и Ростовской области), где в конце прошлой недели воздух прогревался до 30 градусов, а в начале нынешней — только до 10.

Кроме того, по словам Паршиной, снег в первой половине октября — не норма для средней полосы России, а аномалия. «Это погода предзимья, как мы ее называем», — добавила она, уточнив, что, как правило, снежный покров образуется в 20-х числах ноября.

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Также на будущей неделе в Волгоградской и Ростовской областях и на большей части Северного Кавказа днем ожидается 11-16 градусов, в Краснодарском крае и республиках Северного Кавказа — 15-22 градусов, в Сочи — до 23 градусов.

Ранее о возвращении тепла предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он также напомнил о метеорологическом правиле, согласно которому «после сильного похолодания обязательно наступает потепление», и посоветовал автомобилистам пока не менять резину.

В конце сентября Вильфанд сообщил, что в большинстве российских регионов в октябре ожидается теплая погода. Теплее, чем обычно, будет в Уральском и Северо-Кавказском федеральных округах, в Приволжском и Южном округах, а также в Сибири и на Дальнем Востоке.

20 сентября Гидрометцентр сообщал, что температура воздуха в России в ближайший отопительный сезон с октября по март будет около или выше нормы. Она превысит нормальные значения за полярным кругом, но на юге Сибири и Дальнего Востока, наоборот, будет холоднее, чем обычно. При этом в Якутии ожидается холодный январь, но в целом по России температуры сохранятся на уровне нормы. В Центральном федеральном округе февраль будет холоднее, чем в прошлом году.

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