Российский губернатор раскрыл принципы успешной реформы здравоохранения

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко на заседании рабочей группы по подготовке расширенного заседания президиума Госсовета о задачах регионов в сфере здравоохранения представил основные принципы реформирования первичного звена здравоохранения в регионе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Савченко, в частности, ознакомил членов рабочей группы с формированием медицинских кругов, организацией офисов общей врачебной практики и центров семейной медицины, а также рассказал о подготовке врачей в области.

После заседания губернатор в эфире телеканала «Россия 24» поделился подробностями видения реформы первичного звена здравоохранения. «Вариант должен быть только один — это применение модели семейной медицины в первичном звене медико-санитарной помощи. Эта модель применяется везде и она самая эффективная. Она предупреждает болезни, направлена на то, чтобы население вело здоровый образ жизни», — отметил Савченко.

Как сообщается на сайте губернатора и правительства Белгородской области, регион представил итоги реализованного проекта «Управление здоровьем», который направлен на модернизацию работы медучреждений первичного уровня, усиление профилактической работы. В докладе Савченко сказано, что за три года реализации проекта построен 131 объект, отремонтировано 406 объектов, установлено 63 модульных здания. Все офисы укомплектованы необходимым медицинским оборудованием и расходными материалами. На эти цели потрачено свыше 1,8 миллиарда рублей.

Заседание Госсовета по вопросам здравоохранения, как ожидается, пройдет в конце октября под председательством президента России Владимира Путина.

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