В российском городе украли лагерь для сирот

В Томске неизвестные украли детский лагерь для сирот «Перевал» — они забрали столовую, кухню, баню и туалеты. Об этом сообщил директор лагеря Виктор Сиротин на своей странице в Facebook.

В разговоре с РИА Новости Сиротин рассказал, что лагерь был организован для детей из детдомов и малообеспеченных семей. Его не стали разбирать после закрытия летнего сезона из-за погоды, и в нем останавливались участники турпоходов. В разговоре с ТВ2 Сиротин рассказал, что, предположительно, лагерь увезли на «Газели» с открытым длинным кузовом с надписью «Заборы».

Сиротин также заявил, что возбуждено уголовное дело. Он оценил ущерб в 300 тысяч рублей. Директор отметил, что лагерь украли 4 октября. В МВД подтвердили, что обращение поступило в ведомство 7 октября.

Ранее директор жилищно-коммунального предприятия в Челябинской области под предлогом ремонта спилил водонапорную башню и сдал в металлолом. За нее ему заплатили 22 тысячи рублей. Ущерб сельскому поселению он не возместил, и муниципалитет подал на него в суд.

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