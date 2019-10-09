Россия восстановит уничтоженные Индией Су-30

Индия планирует закупить у России 21 истребитель МиГ-29 и приступить к модернизации состоящих на вооружении Су-30МКИ. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) рассказал, что переговоры по обоим проектам находятся на «продвинутой стадии» и соответствующие соглашения могут быть подписаны в ближайшее время. Сумма сделок оценивается более чем в 2,5 миллиарда долларов. В рамках модернизации истребители получат более мощную радиолокационную станцию, новые средства радиоэлектронной борьбы и новую авионику.

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Также индийские СМИ сообщают, что планируется закупить 12 истребителей Су-30МКИ взамен тех, что разбились за почти 20 лет их эксплуатации. В России отметили, что это отдельный проект, не касающийся модернизации уже имеющихся Су-30 и закупки МиГ-29. Всего Иркутский авиастроительный завод поставил Индии 272 самолета, 222 из которых были в разобранном виде и собирались на местном предприятии HAL.

В октябре сообщалось, что Мьянма может стать еще одним покупателем российских истребителей пятого поколения Су-57. На данный момент основную часть боевой авиации страны составляют легкие истребители МиГ-29, а в 2018 году Мьянма заказала у России шесть Су-30СМ.

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