Главком ВКС устроил разбор полетов из-за запрета на цветы в кабинетах

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами (ВКС) России Сергей Суровикин не давал никаких распоряжений по обустройству кабинетов офицеров, пишет в среду, 9 октября, принадлежащее Григорию Березкину РБК. Ранее сообщалось, что подобный документ со ссылкой на устное указание главкома поступил во все войсковые подразделения.

По его словам, телеграмма, о которой шла речь, действительно была, однако ее направил замначальника штаба транспортной авиации Раиль Басыров с целью «улучшить условия службы военнослужащих».

«[Ему] не положено издавать такого рода документы и тем более транслировать в войска фантазии о правильном устройстве мест службы», — подчеркнул Суровикин, пояснив, что данный вопрос регулируется армейской директивой, и отдельных правил для ВКС не существует.

Главком добавил, что с Басыровым была проведена воспитательная беседа «о недопустимости подобных инициатив».

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Отмечается, что телеграмма с указом для командиров воинских частей убрать со стен кабинетов документы, находящиеся вне рамок, а также календари, картины и цветы, поступила в подразделения ВКС 20 сентября. Помимо прочего в ней было указано, что в кабинетах с целью «организации непрерывной работы и решения внезапно возникающих задач» должен иметься в наличии следующий перечень предметов: три папки формата А-3 и А-4, две пачки цветных и простых карандашей, две пачки цветных гелевых ручек и тонких фломастеров, пачка бумаги А-4, листы А-3, две офицерские линейки, два ластика и пачка стикеров.

11 сентября сообщалось, что с 1 января 2020 года в России в рамках «регуляторной гильотины» перестанет действовать советский закон, запрещающий устанавливать диваны и ковры в кабинетах госучреждений. Согласно документу, чтобы «не допускать излишеств» в оформлении кабинетов госучреждений, запрещено использовать шерстяные и шелковые ткани, ковры и мягкую мебель.

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