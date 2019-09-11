В России исчезнет запрет на мягкие диваны в кабинетах министерств

С 1 января 2020 года в России в рамках «регуляторной гильотины» перестанет действовать советский закон, запрещающий устанавливать диваны и ковры в кабинетах госучреждений. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о постановлении Совмина РСФСР от 1958 года «Об устранении излишеств в оборудовании и оформлении служебных помещений и помещений общественного пользования». Согласно документу, чтобы «не допускать излишеств» в оформлении кабинетов госучреждений, запрещено использовать шерстяные и шелковые ткани, ковры и мягкую мебель.

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Также отменяется постановление ВЦИК Совнаркома РСФСР от 1927 года «Об утверждении Сводного закона о реквизиции и конфискации имущества», согласно которому имущество граждан, покинувших территорию СССР, подлежит конфискации и переходит в собственность государства.

Кроме того, перестанет действовать постановление Совмина РСФСР 1956 года о приобщении к труду представителей цыганской общины, занимающихся бродяжничеством. По документу власти должны были расселять цыган на постоянное место жительства, а также предоставить им рабочие места в совхозах, колхозах, на предприятиях и стройках. Осевшим цыганам необходимо было обеспечить «культурно-бытовое обслуживание», а также свободный доступ их детей в детские сады и ясли.

В список отмененных законов также вошли постановление от 1960 года о переводе на семичасовой рабочий день работников центрального аппарата министерств и ведомств РСФСР, постановление от 1926 года о приравнивании детей госслужащих в отношении поступления в высшие учебные заведения к детям рабочих и многие другие документы.

Ранее 11 сентября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение, которое в рамках «регуляторной гильотины» с 1 января 2020 года прекращает действие ряда законов, принятых еще во времена СССР. По его словам, России нужно отменить действие тех актов, которые препятствуют развитию экономики.

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