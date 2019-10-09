Взрыв газовой трубы в Петербурге попал на видео

Видео: VK.com/Дарья Вакуева

В центре Санкт-Петербурга взорвалась газовая труба, после чего начался пожар — пламя поднималось на несколько метров. Очевидцы сняли происшествие на видео, передает РИА Новости.

Инцидент произошел на Мытнинской улице, где 8 октября проводили ремонтные работы. Прибывшие на место пожарные эвакуировали жильцов ближайших домов и начали гасить пламя.

В МЧС сообщили, что после тушения на магистрали установили хомут. Информации о погибших и пострадавших нет.

В Подмосковье в ночь на 7 октября произошел пожар в жилом доме, погибли четверо детей и 30-летняя женщина. Изначально сообщалось, что дети были дома одни, однако следствие выяснило, что с ними был взрослый, который успел вывести некоторых детей. По предварительной версии следствия, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru