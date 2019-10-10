На Кубе выбрали первого президента

Парламент Кубы избрал президента страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Им стал председатель Государственного совета Мигель Диас-Канель. Должность вице-президента занял Сальвадор Вальдес. На высший пост республики претендовали 17 человек.

Диас-Канель — первый президент Кубы в новое время. Эта должность была утверждена в феврале после референдума о новой конституции страны. Тогда изменения в основном законе республики поддержали 73 процента граждан. С 1976 по 2019 год Кубу возглавлял председатель Госсовета, неформально именуемый президентом

Президент Кубы может занимать должность не более двух сроков, каждый из которых ограничен пятью годами. «Направляющей политической силой» республики остается Коммунистическая партия.

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