Трамп прикрылся национальными интересами и снова запретил торговать с Кубой

Президент США Дональд Трамп продлил торговые ограничения в отношении Кубы до 14 сентября 2020 года. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Я решил, что продление данных мер в отношении Кубы на один год отвечает национальным интересам США», — пояснил американский лидер.

Прежний срок действия эмбарго должен был завершиться 14 сентября 2019 года.

Американские власти наложили торговое эмбарго на Кубу в 1960 году после того, как в результате революции к власти на Кубе пришли повстанцы во главе с Фиделем Кастро. В Вашингтоне посчитали, что новая власть является авторитарной, а на острове ограничиваются основные свободы и права человека, подвергаются репрессиям политические оппоненты режима. Двумя годами позднее между государствами были разорваны дипломатические связи.

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В 2015 году тогдашний президент США Барак Обама восстановил дипломатические отношения сторон. В ноябре 2018 года Генеральная Ассамблея ООН в 27-й раз приняла резолюцию, которая призывает Вашингтон прекратить полувековую экономическую, торговую и финансовую блокаду Кубы. Решение поддержали 189 государств, против традиционно проголосовали США и Израиль.

В июне 2019 министерство финансов США анонсировало новые ограничительные меры против Кубы. Новые меры включают в себя запрет на образовательные групповые поездки на Кубу американских граждан — теперь остров американцам можно будет посещать только в качестве туристов.Кроме того, Вашингтон накладывает запрет на экспорт в страну пассажирских и прогулочных судов, а также частных самолетов.

Экономическая блокада, установленная правительством США, нанесла колоссальный ущерб экономическому развитию Кубы в период после 1960 года. По оценке кубинского Национального института экономических исследований, за 1962—2017 годы ущерб от эмбарго составил 130 миллиардов долларов.

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