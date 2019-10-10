В ФНС прокомментировали регистрацию сотен фирм в московской хрущевке

Большая часть фирм, которые были зарегистрированы в хрущевке на проспекте Вернадского в Москве, уже ликвидирована или находится в процессе ликвидации. Об этом заявили в Федеральной налоговой службе (ФНС), сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Так в ведомстве прокомментировали публикацию издания о том, что столичная пятиэтажка, в которой зарегистрированы более тысячи юридических лиц, оказалась самым крупным бизнес-центром столицы. «655 [юридических лиц] прекратили деятельность по различным основаниям либо находятся в стадии исключения/прекращения/ликвидации», — отметили в ФНС.

Согласно результатам проверки, проведенной компанией «Такском-Досье», в доме 24 сентября этого года было зарегистрировано 522 организации, к 10 октября их количество увеличилось до 1113. Для сравнения, в 60-этажном небоскребе «Империя» делового центра «Москва-Сити» числится 366 компаний.

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Крупнейший бизнес-центр Москвы представляет собой панельную хрущевку 1962 года постройки, которая включена в программу реновации и подлежит сносу. За оформление юрлица на 11 месяцев в этом помещении, по данным РБК, просят от 35 тысяч рублей, уверяя, что проверок налоговой службы можно будет не опасаться. Регистрация тысячи организаций в доме приносит не меньше 39 миллионов рублей, отмечается в материале.

Большинство фирм по данному адресу имеют налоговые нарушения, у многих компаний недостоверен адрес. Опрошенные РБК эксперты утверждают, что такое огромное количество организаций в одном доме — нонсенс. Закон не запрещает регистрировать юрлица в квартирах, однако существует запрет на «резиновые офисы». В частности, предусмотрена уголовная ответственность за фиктивную регистрацию иностранных рабочих в нежилых помещениях, а также в квартирах и частных жилых домах.

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