Ким Кардашьян крестилась в Армении с новым именем

Телезвезда Ким Кардашьян-Уэст и ее старшая сестра Кортни крестились в Эчмиадзинском монастыре — духовном центре Армянской апостольской церкви, резиденции католикоса всех армян. Об этом сообщает армянский Sputnik.

Покрестив своих детей в монастыре, Ким Кардашьян приняла решение тоже принять крещение, однако скрыла это от прессы.

При крещении знаменитость получила имя Эгине, а ее сестра — Гаяне. Также известно, что старшего сына Кортни Кардашьян Мейсона нарекли Нареком.

Крестным отцом Ким, Кортни и их шести детей стал 27-летний диакон Наири Срапионян. По словам священнослужителя, детей было так много, что он не запомнил всех имен.

В октябре, после визита на 23-й Всемирный конгресс информационных технологий (WCIT-2019) в Ереван, Ким Кардашьян продемонстрировала поклонникам коньяк, этикетка которого подписана ее именем. На фото, появившемся в ее Instagram, запечатлены две бутылки армянского коньяка с ее портретами. Одна из них вытянутой формы, а вторая — широкая и плоская. На обеих золотым шрифтом напечатано Kim Kardashian 1980 (Ким Кардашьян 1980).

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