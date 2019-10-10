Ким Кардашьян показала армянский коньяк «Ким Кардашьян»

Телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст продемонстрировала поклонникам коньяк, этикетка которого подписана ее именем. Фотография двух бутылок появилась в stories ее Instagram-аккаунта в среду, 9 сентября.

На снимке запечатлены две бутылки армянского коньяка с портретами знаменитости. Одна из них имеет вытянутую форму, а вторая — широкую и плоскую. На обеих золотым шрифтом напечатано Kim Kardashian 1980 (Ким Кардашьян 1980).

В октябре Ким Кардашьян вместе со своей сестрой Кортни и тремя детьми побывала 23-м Всемирном конгрессе информационных технологий (WCIT-2019) в Ереване. Во время выступления она призналась, что каждый день ест лаваш с сыром и это блюдо — ее любимая закуска. Она также крестила детей в Эчмиадзинском монастыре — духовном центре Армянской апостольской церкви и резиденции Католикоса всех армян.

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