Ким Кардашьян призналась в любви к лавашу

Телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст считает, что в Армении готовят лучший лаваш с сыром. Такое заявление она сделала во время выступления на 23-м Всемирном конгрессе информационных технологий (WCIT-2019) в Ереване, передает армянский Sputnik.

38-летняя Кардашьян призналась, что каждый день ест лаваш с сыром и это блюдо — ее любимая закуска. Она также добавила, что планирует съемки своего реалити-шоу о семействе Кардашьян на улицах Еревана, и пригласила всех желающих принять участие в этом мероприятии.

Материалы по теме Рай в лаваше Шаурма, шаверма и донер. Вся правда о главном блюде России

Кроме того, знаменитость рассказала, что ее вдохновила поездка на автомобиле по вечернему Еревану, у нее родилась идея запустить новый проект в сфере красоты, аналогов которому, по ее словам, не было в прошлом. «Думаю над созданием парфюма на основе армянских цветов», — сказала она на встрече.

Наконец, Кардашьян отметила, что испытывает большую гордость от пребывания в стране. В поездку она взяла с собой старшую сестру Кортни и троих детей, которых 7 октября крестила в Эчмиадзинском монастыре — духовном центре Армянской апостольской церкви и резиденции Католикоса всех армян.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!