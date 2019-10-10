В России установили памятник погибшему экипажу «Лошарика»

Памятник в честь погибшего экипажа научно-исследовательского глубоководного аппарата «Лошарик» установили в Мурманской области в населенном пункте Оленья Губа. Местные жители уже принесли к нему цветы, кортик и офицерскую фуражку, сообщает «СеверПост».

Мемориал представляет собой обелиск на камне, справа от которого установлен якорь. «С этого причала 29 июня 2019 года ушел в свой последний поход экипажа АС-31. 14 членов экипажа погибли смертью храбрых в Баренцевом море, исполнив свой воинский долг 1 июля 2019 года. Вечная память героям!», — написано на монументе.

Российская атомная глубоководная станция проекта 10831 АС-31 «Лошарик» потерпела аварию в Баренцевом море 1 июля. На судне начался пожар, в результате погибли 14 моряков-подводников. По версии Минобороны, экипаж проводил батиметрические измерения. Подлодку планировали отремонтировать для дальнейшего использования.

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