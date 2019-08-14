Названы сроки ремонта «Лошарика»

Ремонт атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» начнется осенью в Центре судоремонта «Звездочка» в Северодвинске Архангельской области. Об этом в среду, 14 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

По словам собеседника агентства, сначала из субмарины откачают воду и оценят состояние титанового корпуса и внутренних помещений, после чего будет составлен проект на работы по ремонту и восстановлению. К работам будут привлечены специалисты ЦКБ морской техники «Рубин» (разработчик части оборудования) и «Севмаша» (изготовитель аппарата).

Согласно предварительным оценкам, оборудованию АС-31 был нанесен значительный ущерб. Пожар повредил радиоэлектронные приборы, акустическое и навигационное оборудование, системы жизнеобеспечения. Как сообщает другой источник, «Севмаш» изготовит новые титановые части корпуса для замены пострадавших от пожара.

1 июля в Баренцевом море потерпела аварию российская атомная глубоководная станция проекта 10831 АС-31 «Лошарик», которая, согласно версии Минобороны России, занималась проведением батиметрических измерений. В результате инцидента погибли 14 моряков-подводников.

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