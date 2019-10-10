Стало известно о преступлениях российских полицейских из «банды МВД»

Четверо сотрудников полиции Оренбурга предстанут перед судом по обвинениям в бандитизме, вымогательстве и незаконном проникновении в жилище. Об этом в четверг, 10 октября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, один из полицейских создал в Оренбурге «банду МВД», в которую вошли еще трое его коллег. Группировка действовала в городе с февраля 2015 по май 2018 года. Установлено, что обвиняемые дважды вымогали деньги у семи местных жителей, которым угрожали оружием и уголовной ответственностью.

Фигуранты не признали своей вины и отказались от показаний. Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по Оренбургской области. Представители регионального Управления ФСБ оказывали оперативное сопровождение по делу. Материалы будут переданы в суд для рассмотрения по существу.

Со своей стороны, источник «Ленты.ру» рассказал, что банду собрал местный оперативник уголовного розыска МВД. В нее он пригласил знакомого сотрудника патрульно-постовой службы и двух бойцов спецназа «Гром». Обвиняемые врывались в дома потерпевших, проводили незаконный обыск и обвиняли жильцов в торговле наркотиками, угрожая привлечь их к ответственности.

Ранее сообщалось, что суд вынес приговор в отношении тюменской «банды ФСБ», орудовавшей в области с 2007 по 2017 год. Участников группировки приговорили к срокам от 12 до 25 лет лишения свободы за убийства, нападения и другие преступления.

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