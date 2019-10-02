Члены «банды ФСБ» получили тюремные сроки

Уральский окружной военный суд вынес приговор в отношении участников тюменской «банды ФСБ». Об этом во вторник, 2 октября, сообщает портал 72.ru.

Отмечается, что бывший прапорщик ФСБ Евгений Гладких приговорен к 25 годам лишения свободы за убийства, нападения и угоны автомобилей. Ранее работавший тренером по самбо Александр Кобылин получил 12 лет заключения. Всего Гладких инкриминируются шесть убийств, Кобылину — три.

Ранее еще один участник банды — бывший лейтенант ведомства Алексей Коротков — был приговорен к 24 годам заключения за семь убийств и другие преступления. Он признал вину и сотрудничал со следствием. Главарь банды — бывший капитан Владимир Гилев — погиб в СИЗО. Пятый член группировки — бывший полицейский Сергей Зозуля — объявлен в международный розыск.

Банда действовала с 2008 по 2017 год, запугивала бизнесменов в Тюменской области и требовала с них деньги за покровительство. Также преступники убивали мигрантов и таксистов.

Ранее сообщалось, что бывший начальник банковского отдела управления «К» ФСБ Кирилл Черкалин получал взятки недалеко от здания ведомства в Москве. Ежемесячно он получал 50 тысяч долларов за покровительство от бизнесмена Александра Мазанова.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru