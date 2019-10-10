В России нашли альтернативу смертной казни

В качестве альтернативы высшей мере наказания для осужденных на смертную казнь предложили полную и пожизненную изоляцию от окружающего мира. Об этом заявила председатель комиссии по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Общественной палаты России Елена Сутормина, передает РИА Новости.

По ее словам, вопрос смертной казни «очень непростой», потому что законодательно такая мера наказания не отменена, но мораторий на нее продолжает действовать. «В качестве замены такого наказания есть пожизненное заключение. То есть получается, что формально смертная казнь есть, но использовать ее нельзя», — пояснила Сутормина.

Она также отметила, что люди склонны считать недостойным жизни «извращенца-педофила, который искалечил жизни детей», но вместе с этим необходимо убедиться, действительно ли он виновен. «Наверное, полная пожизненная изоляция от всего мира — самое правильное наказание здесь, на Земле, для таких индивидов. И давать минимум всего, что нужно для жизни», — предположила Сутормина.

Россия фактически ввела мораторий на смертную казнь в 1996 году при вступлении в Совет Европы, ратифицировав Европейскую Конвенцию о защите прав человека и основных свобод. В 2010 году Конституционный суд России принял решение о продлении моратория.

Ранее депутат Государственной Думы от ЛДПР Александр Шерин согласился с необходимостью снять мораторий на смертную казнь в качестве наказания. «Я думаю, что этот мораторий навязан России. Все эти вещи, навязанные нашей стране под псевдочеловеческими ценностями, которые пропагандирует Европа, делаются умышленно для разрушения нашей страны. Мораторий на смертную казнь разрушает Российскую Федерацию», — отметил депутат.

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