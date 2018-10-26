В Госдуме сочли запоздалым вопрос о возвращении смертной казни

Восстанавливать смертную казнь в России уже поздно, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя бойню в Керченском колледже. Его слова приводит РИА Новости в пятницу, 26 октября.

«Уже поздно восстанавливать смертную казнь — убийства совершают смертники: они совершают преступления и сами кончают жизнь самоубийством», — сказал Жириновский. Он добавил, расстрелявшему людей студенту Владиславу Рослякову было «наплевать, есть смертная казнь или нет».

Кроме того, по мнению политика, возврат смертной казни не приведет к снижению уровня преступности. Между тем россияне поддержали бы отмену моратория на применение такой меры наказания, полагает либерал-демократ.

«Это агрессивная сущность наших людей, у нас очень любят арестовать, повесить, расстрелять", — пояснил он свою позицию», — сказал он в ответ на вопрос о предполагаемых результатах соответствующего референдума.

18 октября теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил о необходимости введения в России смертной казни. По его мнению, Юго-Восточная Азия справилась с проблемой наркотиков благодаря смертной казни.

С 1996 года в России действует мораторий на смертную казнь. Законодательно она не отменена.

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