Задержана сбежавшая из России и забросившая Instagram полковник полиции

Бывшую начальницу отдела дознания ОВД Пролетарского района Ростова-на-Дону, полковника полиции Наталью Разумную, которая была объявлена в розыск, задержали. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах региона, пишет 1Rnd.ru.

Подробности задержания не раскрываются в интересах следствия, однако известно, что операцию осуществили оперативники подразделения «УСБ-Юг» совместно с сотрудниками ФСБ.

2 июля сообщалось, что 38-летняя Разумная сбежала из страны и скрывается от уголовного преследования. Согласно предварительным данным, женщина пересекла российско-грузинскую границу и находилась на территории Грузии.

До этого полковника полиции уволили из МВД по отрицательным мотивам. Стало известно, что она является фигурантом уголовного дела по статье 159 УК России («Мошенничество»), расследованием которого занимается Следственный комитет России.

Отмечалось также, что Разумная активно вела страницу в Instagram, которую впоследствии забросила, где лайки ее фотографиям ставили более 500 подписчиков.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!