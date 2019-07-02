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Полковник полиции забросила страницу в Instagram и сбежала из России

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Начальник отдела дознания ОВД Пролетарского района города Ростова-на-Дону полковник полиции Наталья Разумная объявлена в розыск: она сбежала из страны и в настоящий момент скрывается от уголовного преследования. Об этом во вторник, 2 июля, сообщили изданию «Блокнот» в пресс-службе регионального управления МВД России.

По предварительным данным, 38-летний полковник полиции пересекла российско-грузинскую границу и в настоящее время находится на территории Грузии. Ранее Разумную уволили из МВД по отрицательным мотивам. Она является фигурантом уголовного дела по статье 159 УК России («Мошенничество»), расследованием которого занимается Следственный комитет России (СКР).

До возбуждения уголовного дела Разумная активно вела страницу в Instagram, где лайки ее фотографиям ставили более 500 подписчиков.

В апреле сообщалось, что сотрудники ростовского отделения по контролю за оборотом наркотиков избили задержанного и сбежали на Украину. После этого их уволили из МВД за грубое нарушение служебной дисциплины, а также возбудили против них уголовное дело.

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