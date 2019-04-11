Подозреваемые в избиении задержанного полицейские сбежали на Украину

Подозреваемые в избиении задержанного полицейские сбежали из страны после вызова для дачи показаний. Об этом в четверг, 11 апреля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам Волк, на мартовском заседании Государственного антинаркотического комитета к главе МВД Владимиру Колокольцеву обратился член Общественной палаты России Дмитрий Носов. Он попросил проверить информацию о покровительстве полицейскими в Ростове-на-Дону сети аптек, торгующих наркосодержащими препаратами. Кроме того, Носов сообщил, что сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков избили задержанного. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Министр внутренних дел поручил руководству Главного управления собственной безопасности МВД провести проверку, в ходе которой четверых сотрудников отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции № 5 УМВД России по Ростову-на-Дону вызвали для дачи показаний.

Однако двое из них в подразделение собственной безопасности не явились — как оказалось, они выехали за пределы России. Оба были уволены из МВД грубое нарушение служебной дисциплины.

В четверг украинские СМИ сообщили о том, что двое российских силовиков приехали в Харьков и попросили политического убежища. Как написал на своей странице в Facebook спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян, полицейские прибыли в пункт пропуска «Гоптовка» и заявили, что стали жертвами преследования влиятельных лиц из-за «принципиальной позиции по противодействию преступности». По их словам, они пытались противодействовать распространению наркотических веществ в аптеках на участке своей ответственности.

Беглецы заявили, что в отношении них было сфабриковано уголовное дело внутренней безопасностью МВД России и, не надеясь на справедливое расследование и опасаясь за собственную жизнь, они решили сбежать на Украину.

Как отметил Слободян, в настоящее время проводятся «соответствующие проверочные мероприятия по объективности предоставленной информации».

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