Глава «Нафтогаза Украины» остался недоволен теплом в жилых домах

Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев выразил недовольство по поводу сроков начала отопительного сезона в некоторых регионах страны. Об этом он написал в Facebook.

К публикации Коболев приложил скриншот с прогнозом погоды в нескольких украинских городах. В Киеве, согласно ему, ожидалось плюс 17 градусов по Цельсию, в Николаеве — 19, в Одессе и Крапивницком — 21, во Львове — 15.

Во всех этих городах отопительный сезон уже стартовал. «Вопрос — как быстро поймут потребители, что весь этот "банкет" будет за их счет? Каждый дополнительный день работы батареи при плюс 17 за окном является банальным вытягиванием средств из их карманов», — написал Коболев.

Ранее министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак рассказала, что отопительный сезон в стране начинается после того, как в течение трех суток подряд средняя температура опускается ниже восьми градусов по Цельсию.

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