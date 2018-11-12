Холод заставил жителей украинского города захватить котельные

Жители Кривого Рога на Украине начали протесты в связи с отсутствием отопления в городе. Об этом сообщается на портале «Первый Криворожский».

Горожане потребовали, чтобы газораспределительная компания «Криворожгаз» не препятствовала запуску котельных «Криворожской теплоцентрали». В знак протеста они подожгли шины перед входом в центральный офис компании, а также захватили здание и взяли в заложники сотрудников предприятия.

Как поясняется в Facebook компании, здание «Криворожгаза» захватили из-за отказа «Нафтогаза Украины» поставлять газ предприятию «Криворожская Теплоцентраль» — одному из двух предприятий, которое осуществляет теплоснабжение города.

«Работа предприятия заблокирована не работает аварийная служба, а в городе повышенная техногенная опасность. Ранее незаконно были открыты задвижки, запущено пять котельных из шести. Система газоснабжения разбалансирована», — говорится в сообщении.

Как сообщают «Украинские новости», без отопления в Кривом Роге остаются 2011 домов, 78 школ, 75 детских садов, 22 больницы, 30 объектов соцкультбыта, воинская часть 3011.

В октябре мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе рассматривают возможность отказаться от централизованного горячего водоснабжения. По его словам, содержать сети, подогревать и транспортировать воду по трубам — это дорого.

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