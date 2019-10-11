Подозреваемую в выводе за рубеж миллиарда рублей женщину отпустили под подписку

Сотрудники московского Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России совместно с ФСБ России перекрыли нелегальный канал перевода иностранной валюты за рубеж. Об этом в пятницу, 11 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Преступники предоставляли в банки поддельные платежки с реквизитами фиктивных фирм и переводили деньги на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов. По предварительным данным, за четыре года мошенники вывели за пределы России более миллиарда рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Расследование продолжается.

В ходе обысков были изъяты более 200 печатей и штампов. Предполагаемого организатора противоправной деятельности — 34-летнюю женщину — задержали и отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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