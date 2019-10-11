Слабовидящий паралимпиец оседлал самолет в аэропорту Лондона

dailymail.co.uk

Слабовидящий ирландский паралимпиец Джеймс Браун прорвался на летное поле и оседлал самолет Embraer 190 авиакомпании British Airways во время атаки эко-активистов на аэропорт Лондон-Сити. Видео инцидента публикует Daily Mail.

Чтобы обойти системы безопасности аэропорта, Браун купил билет на рейс и прошел все досмотры, но, вместо того чтобы сесть в салон самолета, взобрался на его фюзеляж. Мужчина организовал прямую трансляцию происходящего в Facebook. В прямом эфире за ним следило более пяти тысяч человек.

Во время трансляции Браун признался, что боится высоты и «чертовски плохо себя чувствует» на крыше самолета. Полицейские помогли активисту спуститься и арестовали его. «Мне удалось взобраться на крышу. Боже, меня всего трясет. Надеюсь, смогу выбраться отсюда живым. Итак, это все ради климата и борьбы с экологическим кризисом. Мы протестуем против бездействия правительства», — цитирует Брауна издание.

Месяц назад Браун был арестован за то, что участвовал в организации несостоявшейся атаки дронов на аэропорт Хитроу. Тогда эко-активисты планировали вторгнуться в воздушное пространство авиагавани и блокировать ее работу.

В 2012 году Джеймс Браун завоевал бронзовую медаль в гонке с раздельным стартом на велосипедах-тандемах. В 2016 году он был дисквалифицирован на два с половиной года за употребление допинга.

В четверг, 9 октября, аэропорт Лондон-Сити подвергся атаке сотен активистов, которые попытались блокировать его работу. Часть их них устроила сидячую забастовку в самом здании аэропорта и напротив него, а одному из них удалось обойти все системы безопасности и взобраться на крышу терминала.

В августе 2019 года около 300 рейсов British Airways были отменены и задержаны из-за масштабного сбоя в компьютерной системе авиакомпании. Сбой затронул в основном аэропорты Лондона — Гэтвик, Хитроу и Сити.

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