Пассажир поколотил полицейского в российском аэропорту

Россиянин лишился перелета и побил полицейского в аэропорту Челябинска. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Южно-Уральское линейное управление МВД на транспорте.

По информации ведомства, 43-летний житель Еткульского района курил и нецензурно выражался в зале ожидания вылета в международном аэропорту Челябинска. Оказалось, что сотрудники авиакомпании не пустили его в самолет и вызвали на место происшествия транспортную полицию.

После того как мужчину доставили в дежурную часть, он с матом набросился на полицейского и травмировал его. В настоящий момент Следственный комитет решает вопрос о возбуждении уголовного дела против нарушителя.

В сентябре пьяную балерину из Испании, которая побила и покусала полицейских в аэропорту Лондона, посадили в тюрьму. Лондонский суд приговорил 33-летнюю Дайану Андреас Ривера к двум месяцам лишения свободы за нападение на сотрудников правоохранительных органов. Испанка полностью признала вину.

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