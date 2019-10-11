В России оценят качество образования в детсадах

Рособрнадзор проведет апробацию концепции и методических материалов оценки качества дошкольного образования. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Проверка в соответствии с международной концепция пройдет в 21 регионе России. По ее итогам планируется подготовить отчет, в котором будут обозначены риски и возможности развития системы российского дошкольного образования.

«Общие подходы, заложенные в основу концепции, позволят сократить регуляторное воздействие на образовательные организации, повысить прозрачность контрольных процедур, объединить различные контрольные процедуры в единую систему мониторинга с едиными показателями качества», — приводит пресс-служба слова главы ведомства Сергея Кравцова.

В России до 2024 года планируется реализовать нацпроект «Образование». Благодаря ему в российских образовательных учреждениях будут внедряться новые методы и программы обучения, тогда как многие привычные форматы окончательно уйдут в прошлое. Так, к 2021 году будет полностью ликвидирована третья смена, а к концу 2024 года откроются первые 25 школ, построенные с привлечением частных инвестиций. Общий бюджет нацпроекта составил 784,5 миллиарда рублей.

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