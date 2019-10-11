Родственники рассказали о жизни убитой в Саратове девочки

Убитая в Саратове девятилетняя девочка была активным, спортивным ребенком с волевым характером. Об этом рассказал крестный девочки, передает РИА Новости.

По его словам, Лиза также заботилась о младшем четырехлетнем брате. «То есть она всегда была при деле, никогда не было такого, что она без дела где-то шатается», — сказал он. Крестный поделился, что когда семья ездила в Абхазию, все взрослые шли «с языком на плечах» четыре километра в гору, а девочка «в сланцах бегом, потом один сланец порвался — она босиком».

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Крестный вспомнил, что девочка перед гибелью поиграла с соседской собакой и пошла дальше — она играла с ней каждое утро по дороге в школу.

Ранее стало известно, что убитая в Саратове девочка росла в благополучной семье. Жители Саратова приносят живые цветы и игрушки к месту обнаружения тела девятилетней школьницы. Семья ребенка попросила не нести их к подъезду, они также отказались от помощи психологов. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев распорядился оказать помощь семье погибшей.

Девочка пропала утром 9 октября по дороге в школу. Подозреваемого в убийстве задержали, он сознался в преступлении и рассказал следствию, что задушил ребенка, разозлившись на ее грубый ответ. Позже он сообщил, что незаконно завладел гаражом и побоялся, что школьница выдаст его. Тело он спрятал в гаражах. Ранее его уже судили за насильственные действия сексуального характера.

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