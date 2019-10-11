Пьяного пассажира вырвало на голову соседки

mirror.co.uk

Пьяного пассажира рейса авиакомпании Spirit Airline из Балтимора в Чикаго вырвало на голову соседки. Об этом сообщает ABC 7.

Пострадавшей пришлось отмывать волосы в раковине, после чего бортпроводники помогли ей окончательно очистить их с помощью салфеток.

Виновника произошедшего сняли с рейса, после чего второй пилот обратился к пассажирам по громкой связи и попросил всех пьяных на борту покинуть самолет.

Материалы по теме Это залет! Почему авиапассажиры дерутся со стюардессами и достают всех вокруг

Однако два других пассажира, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, вместо того чтобы покинуть салон, заперлись в туалете. Самолет смог вылететь в Чикаго только после того, как бортпроводникам удалось вывести их из туалета и снять с рейса.

«Обычно подобные ситуации происходят только на моих рейсах в Вегас, но не во время вылета в Чикаго», — пошутил по поводу инцидента второй пилот.

Ранее в октябре самолет авиакомпании easyJet совершил экстренную посадку из-за начавшейся на борту драки, которую затеяли отмечавшие мальчишник пассажиры. По словам очевидцев, в ходе нее мужчины грубо бранили стюардесс, которые пытались их успокоить, а один из них плюнул в глаз сидевшей рядом пассажирке.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!