Подросток оказался прикован к постели из-за вросшего волоса

15-летний Чаи Раффолд (Chae Ruffold) из английского города Истборн, графство Восточный Суссекс, уже больше двух лет вынужден придерживаться постельного режима из-за болезни, вызванной вросшим волосом. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Когда мальчику было 13 лет, у него появился вросший волос на спине. Врачи порекомендовали ждать и регулярно приходить на прием.

Однако через некоторое время у ребенка развился пилонидальный синус — небольшое отверстие в верхней части ягодиц у основания позвоночника. Если в него попадает инфекция, он превращается в болезненный абсцесс. Обычно подобное происходит с людьми, которые много времени проводят сидя. Доктора предположили, что причиной его появления стал вросший волос.

Раффолду требовалась срочная операция, но в больнице его поставили в лист ожидания на семь месяцев. После двух провальных операций рана выросла и достигла размеров в семь сантиметров в длину и пять — в ширину.

Мать мальчика — 43-летняя Мишель (Michelle) — сообщила, что он страдает синдромом Элерса — Данлоса (наследственное заболевание, при классической форме которого у людей легко ранимая кожа — прим. «Ленты.ру»), поэтому его телу требуется больше времени на восстановление. Она отметила, что дырка в спине ребенка достигла такого размера, что туда спокойно поместился бы кулак.

Раффолд каждый день страдает от боли и вынужден постоянно пить обезболивающие и антибиотики. Он уже находился на домашнем обучении, а теперь не может сидеть и вставать из постели.

Семья мальчика пытается собрать пять тысяч фунтов (399,8 тысячи рублей) для Чаи, чтобы ему провели операцию, удалили пораженную ткань и залечили рану. Мать Раффолда создала страницу на благотворительном сайте. Врачи сообщили матери, что ребенок может никогда не восстановиться.

В октябре сообщалось, что жительница английского графства Вустершир слишком долго считала раковую опухоль бородавкой и не получала своевременного лечения. Хирургам пришлось удалить всю пораженную ткань, в итоге у женщины осталась большая дыра в пятке.

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