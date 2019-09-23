Укус ядовитого паука проделал дыру в руке женщины

Жительница Великобритании попала в больницу после укуса паука. Об этом сообщает издание Metro.

Паук-стеатода, также известный как ложная вдова, прятался в диванной подушке. Он укусил 49-летнюю Луизу Эдвардс (Louise Edwards), когда та во время уборки сунула подушку под мышку.

Она сочла укус неопасным и не стала обращаться к специалисту. На следующий день рука разболелась, но Эдвардс по-прежнему ничего не предпринимала. Через два дня место укуса раздулось до размеров мячика для гольфа, а боль стала такой сильной, что женщине понадобилось обезболивающее. На этот раз она сходила к врачу, который направил ее в больницу.

Эдвардс пришлось перенести десятиминутную операцию, во время которой ей удалили ткани, омертвевшие от яда стеатоды. В результате в руке женщины осталась дыра величиной почти четыре сантиметра.

В июле сообщалось, что укус коричневого паука-отшельника проделал дыру в ноге британского актера Мэтью Филипса. Он не заметил его, поскольку из-за диабета 2-го типа его нога потеряла чувствительность.

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