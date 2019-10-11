Серийный душитель российских пенсионерок объявлен в розыск

Следователи объявили награду в три миллиона рублей за помощь в поимке подозреваемого в более чем 30 убийствах пенсионерок в Приволжском федеральном округе. Об этом в пятницу, 11 октября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Свердловской области.

По данным следствия, с 2011 по 2012 год на территории Приволжского и Уральского федеральных округов и в Татарстане мужчина убивал живущих в «хрущевках» женщин в возрасте от 75 до 90 лет. Он представлялся работником социальных либо коммунальных служб, заходил в квартиру и душил жертв удавкой, в качестве которой мог использовать и пояс от их халата.

СКР полагает, что кража вещей убитых женщин не главный приоритет для преступника. Его разыскивают сотрудники СКР и полиции. Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых пояснил «Ленте.ру», что в розыске подозреваемого участвуют сыщики уголовного розыска из так называемого «убойного отдела».

Составлен фоторобот и психологический портрет предполагаемого серийного убийцы. Это мужчина 20-35 лет, ростом около 175 сантиметров, худощавого телосложения и непримечательной внешности. Следователи полагают, что подозреваемый вырос в городе, в неполной семье или без родителей, имеет криминальный опыт, среднее образование и невысокий доход.

Ранее сообщалось, что в Рязани задержан 20-летний мужчина, подозреваемый в убийстве 91-летнего пенсионера, ветерана Великой Отечественной войны, и его супруги. Погибших в собственной квартире обнаружили родственники.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru