Раскрыта причина отказа Кейт Миддлтон от декольте

Герцогиня Кембриджская Кэтрин отказывается от топов с декольте в пользу джемперов с высоким воротником во избежание случайного оголения на публике. К такому выводу пришла популярная стилистка и основательница компании Styled By Susie Сьюзи Хаслер (Susie Hasler), чьи наблюдения приводит Daily Mail.

Хаслер заявила, что водолазки не только подчеркивают стройность Кейт Миддлтон, но и помогают избежать неловких ситуаций во время официальных мероприятий. Например, при общении с детьми они позволяют ей свободно наклоняться и разговаривать с ними без страха за свое декольте. «Они [водолазки] консервативны, и это хорошо для Кейт. Она не смогла бы нагнуться в блузке с v-образным или полукруглым вырезом», — прокомментировала эксперт.

Стилистка также отметила, что при правильно составленном образе водолазка смотрится очень элегантно. Однако женщинам с широкими плечами или крупным бюстом она порекомендовала отказаться от топов с высоким воротником: они визуально сделают грудь частью шеи. Обладательницам небольшой груди и узких бедер, напротив, стоит сделать выбор в пользу водолазки, поскольку она «сбалансирует» весь наряд.

Ранее в октябре Кейт Миддлтон сменила прическу. Во время ее визита в лондонский Музей естествознания журналисты заметили, что темно-русые от природы волосы Миддлтон приобрели золотистый оттенок. По мнению еще одного звездного стилиста Джейсма Джонсона, мягкие светлые блики идеально подходят сезону, визуально утолщают пряди герцогини, а также выигрышно обрамляют ее лицо.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!